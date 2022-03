Snooker

Snooker, Welsh Open - Walden esagera con la difesa: non tocca neanche la pallina

SNOOKER - In questo caso Walden voleva mettere in difficoltà O'Sullivan 'nascondendosi' dietro alla marrone, ma non è riuscito nemmeno a toccarla. Fallo e free ball per Ronnie.

00:00:51, 2 ore fa