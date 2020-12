Snooker

World Grand Prix - Trump vince anche questa: battuto Lisowski in finale. L'ultimo frame

SNOOKER - Trump ha avuto pane per i suoi denti nella finale disputata contro Lisowski per il World Grand Prix, trovando un successo per nulla scontato per 10-7. Da gustarsi la serie finale tra difese eccezionali.

