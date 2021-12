Snooker

Snooker, World Grand Prix: un bebè interrompe il match O'Sullivan-Bingham: Ronnie divertito

WORLD GRAN PRIX - La sfida del World Grand Prix tra Ronnie O'Sullivan e Stuart Bingham ci ha lasciato in eredità uno degli intermezzi più singolari del torneo: il match è stato interrotto per alcuni secondi a causa dei cappricci di un bebé, portato via dalla mamma perché disturbava la concentrazione dei due giocatori. Una scena che ha strappato un sorriso a 'The Rocket'.

00:00:20, un' ora fa