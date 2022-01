Michela Moioli festeggia nel migliore dei modi la nomina di conquistando una splendida vittoria nella Coppa del Mondo di snowboardcross in casa a Cortina d’Ampezzo. Secondo successo stagionale, sempre sulle nevi del Bel Paese (il primo era stato a Cervinia), per l’azzurra che oggi ha messo in luce uno stato di forma molto vicino alla perfezione. Battute nell’ultimo atto la transalpina Chloe Trespeuch e la britannica Charlotte Bankes. Da sottolineare un fantastico scenario nella Perla delle Dolomiti, con la gara in notturno su una pista stupenda. la nomina di Portabandiera alle prossime Olimpiadi di Pechino 2022 . La lombarda si lancia verso la manifestazione a Cinque Cerchi (dove dovrà difendere il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang) nel migliore dei modi. Secondo successo stagionale, sempre sulle nevi del Bel Paese (il primo era stato a Cervinia), per l’azzurra che oggi. Battute nell’ultimo atto la transalpina Chloe Trespeuch e la britannica Charlotte Bankes. Da sottolineare un fantastico scenario nella Perla delle Dolomiti, con la gara in notturno su una pista stupenda.

Fantastica Moioli! Vince a Cortina prima delle Olimpiadi

Ad

Con tre prove alla conclusione del massimo circuito internazionale Moioli resta ancora in corsa per la sfera di cristallo, anche se Bankes mantiene un margine importante. Caduta ed eliminata nei quarti di finale l’altra azzurra che aveva superato il taglio, Sofia Belinghieri.

Coppa del Mondo 2021-22 Roland Fischnaller 3° nel PGS, successi per Baumeister e Krol 14/01/2022 A 16:17

Moioli: "Il miglior modo di partire per Pechino"

Podio sfiorato per Lorenzo Sommariva sulle nevi di casa di Cortina d'Ampezzo. L'azzurro è quarto nella tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross vinta dal teutonico Martin Noerl. Il tedesco, esploso clamorosamente in questa stagione, trova addirittura il terzo successo consecutivo dopo quelli della due giorni di Krasnoyarsk in Russia. Nella Big Final bellissimo il duello tra Noerl e Alessandro Hämmerle, con l'austriaco costretto ad accontentarsi della piazza d'onore e quindi ad inseguire anche in chiave classifica di Coppa. Terzo l'australiano Cameron Bolto, quarto come detto Sommariva, mai in corsa per la top-3 nella Big Final.

Andando a guardare i risultati degli altri italiani, più che discreto il rientro alle gare di Omar Visintin dopo l'infortunio: l'azzurro per un soffio non è entrato in Big Final, chiudendo in ottava piazza. Eliminati ai quarti Filippo Ferrari e Tommaso Leoni, fuori invece agli ottavi Matteo Menconi e Michele Godino.

Visintin, che botta! Trauma cranico, portato via in elicottero

Coppa del Mondo 2021-22 Fischnaller, altro 3° prima delle Olimpiadi: rivivi la small final 14/01/2022 A 15:06