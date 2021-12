gara ricca di eliminazioni di lusso quella andata in scena oggi a Montafon per la Coppa del Mondo di Charlotte Bankes, che si porta a casa la vittoria, volando così in vetta alla classifica. Unaquella andata in scena oggi a Montafon per la Coppa del Mondo di snowboard cross . Tra le favorite l’unica a sopravvivere è la britannica campionessa del mondo, volando così in vetta alla classifica.

Bankes, "tappa e maglia": rivivi la sua vittoria

Percorso netto per la classe 1995, con il miglior tempo già nelle qualifiche. Per lei quarto successo in carriera. Battute nella finalissima l’australiana Belle Brockhoff e la francese Chloe Trespeuch.

La migliore delle azzurre è stata una più che positiva Sofia Belinghieri, seconda nella Small Final e sesta in classifica. Ad imporsi nella finalina è stata un’altra big uscita prematuramente, la vincitrice della prima tappa a Secret Garden, la ceca Eva Samkova.

Moioli si sbilancia, resta in piedi ma è fuori ai quarti

Niente da fare per Michela Moioli: in una batteria che comprendeva ben tre azzurre la lombarda è stata eliminata a causa di un brutto errore a metà gara. Un brutto colpo in chiave classifica di Coppa: davvero tanti punti persi. Con lei fuori subito anche Francesca Gallina.

