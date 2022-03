Un podio di tutta testa e rabbia, quella repressa per il mancato accesso alla finale olimpica di Pechino 2022, che le è rimasta ancora sul groppo. Michela Moioli trasforma tutto ciò in un secondo posto nella prima gara di Coppa del Mondo post-Olimpiadi, la tappa snowboard cross femminile a Reiteralm, in Austria. Agevole prima ai quarti e le semifinali, la ferma solo la rivale per la sfera di cristallo, la britannica Charlotte Bankes, che comanda dal primo all'ultimo metro dell'ultimo atto e si assicura la coppa.

Per la bergamasca si tratta del quarto podio stagionale nel circuito maggiore, dopo il terzo posto al Preolimpico di Secret Garden e le vittorie in casa di Cervinia e Cortina d'Ampezzo. In carriera fanno 37 top-3 in Coppa del Mondo, salendo al secondo posto della classifica generale.

Michela Moioli si presenta a Reiteralm per l'impresa, cercare di ricucire il divario dalla britannica Bankes per puntare alla sfera di cristallo. L'obiettivo minimo è il podio, nella speranza che la diretta rivale non raggiunga l'atto conclusivo. Sogno sfumato: nella prima semifinale Bankes passa davanti a tutte, mentre esce a sorpresa Chloe Trespeuch (si dovrà accontentare del successo in small final). La francese è davanti all'azzurra nella graduatoria, pertanto può essere scavalcata con un podio.

La big final è un assolo di due atlete. Parte e viaggia subito al comando Charlotte Bankes, imprendibile, sempre a debita distanza dal casco giallo fluorescente di Moioli, che dopo la classica partenza titubante, si porta in seconda posizione e non si fa più superare. Dietro di loro, trova il primo podio in carriera a sorpresa la 27enne canadese Audrey McManiman, che precede al traguardo l'austriaca Pia Zerkhold.

La 26enne bergamasca era l'unica italiana in gara nella penultima tappa di Coppa del Mondo, tra le donne, dato che non è partita Caterina Carpano.

