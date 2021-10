Snowboard

Snowboard, Michela Moioli: “Coppa del Mondo e Pechino, una sfida nella sfida”

In sede di presentazione della nuova stagione della FISI, Michela Moioli è carica per quest’anno tra Coppa del Mondo e Olimpiadi di Pechino. L’azzurra ci svela la preparazione e come ci si comporta in vista di un’annata del genere.

00:01:12, 24 minuti fa