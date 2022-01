Tre soli azzurri in gara, ma Roland Fischnaller non tradisce mai. L’altoatesino agguanta il secondo podio in stagione nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo, centrando la terza piazza in quel di Simonhöhe (Austria), bissando il risultato di dicembre nel PGS di Cortina. Eccellente sin dalle qualifiche, il veterano della squadra tricolore si è spinto sino alla semifinale, dov’è stato sconfitto per soli otto centesimi dal dominatore delle prove, lo sloveno Tim Mastnak. Nella finalina per il terzo posto l’azzurro però non ha lasciato scampo a Nevin Galmarini.

Fischnaller, altro 3° prima delle Olimpiadi: rivivi la small final

La vittoria è andata al tedesco Stefan Baumeister, che ha beffato proprio Mastnak nell’ultimo atto. Da segnalare le eliminazioni ai quarti di finale degli altri due italiani in gara: Aaron March e Gabriel Messner.

Tra le donne non c’erano azzurre ai nastri di partenza. Il successo, non con poco stupore, è andato alla polacca Aleksandra Krol che ha battuto l’austriaca Julia Dujmovits. Terza piazza a pari merito per Melanie Hochreiter (GER) e Sofia Nadyrshina (RUS).

