Snowboard

FIS Snowboard World Cup, Roland Fischnaller: "Bellissimo gareggiare in Italia, qui ho fatto 2° l'ultima volta"

Andrà in scena in questo weekend lo slalom parallelo di Piancavallo, gara valida per la Coppa del Mondo 2022 di snowboard parallelo. Sulle nevi italiane si comincerà sabato 12 marzo alle ore 10.00 con le qualificazioni, mentre le fasi finali si disputeranno sempre il 12 marzo ma alle ore 14.00. Si svolgerà invece domenica 13 marzo alle ore 13.00 la prova a squadre.

00:01:11, un' ora fa