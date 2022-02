"Non riuscirei più guardare le Olimpiadi senza dichiararlo pubblicamente", ha scritto Callan Chythlook-Sifsof sul suo profilo Instagram venerdì. La snowboarder nata in Alaska, che compirà 33 anni il 14 febbraio, afferma che "Peter Foley ha scattato foto di atlete da oltre un decennio" e avrebbe indirizzato commenti sessuali a lei e a un altro membro della squadra olimpica americana, a Lake Louise (Canada) nel 2014.

Ad

Pechino 2022 Moioli-Visintin: "Vincere insieme è bellissimo, argento di squadra" 2 ORE FA

"Non nasconderò più queste cose", ha scritto su Instagram. "All'interno del team ha protetto quel tipo di comportamenti. Le cose che non erano normali sono diventate normali. Altri atleti si sono adeguati ai comportamenti razzisti e misogini e hanno partecipato attivamente alle strane dinamiche che Peter Foley ha creato e che è sfociata in violenze sessuali su atlete e membri della squadra".

"Prendiamo queste accuse molto sul serio, stiamo conducendo un'indagine", ha risposto l'American Ski and Snowboard Federation a diversi media americani. Insieme all'AFP, il Comitato Olimpico Americano non ha risposto alle domande della stampa.

Callan Chythlook-Sifsof aveva preso parte alla squadra americana di snowboard ai Giochi Olimpici di Vancouver (Canada) nel 2010 venendo eliminatoa alle qualificazioni. Peter Foley allena la squadra di snowboard americana dal 1994. Inoltre, Chythlook-Sifsof accusa anche uno snowboarder presente in Cina, Hagen Kearney, per aver usato un'espressione razzista nei suoi confronti e per aver compiuto atti di molestia.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Commozione per White: cade nell'ultima run, ma il pubblico lo applaude

Pechino 2022 Moioli e Visintin in coro: "un argento da vera squadra" 3 ORE FA