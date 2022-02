Snowboard

Olimpiadi Invernali, Michela Moioli in semifinale senza problemi: rivivi la batteria dei quarti

PECHINO 2022 - Non teme confronti la campionessa bergamasca e portabandiera dei Giochi Olimpici 2022, domina anche la batteria dei quarti di finale e si qualifica in scioltezza per le semifinali.

00:01:32, 7 ore fa