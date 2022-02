Snowboard

Olimpiadi "Baffo di Merano, drittooo!" Visintin di Bronzo, la gioia dei commentatori

Pechino 2022 - Medaglia di bronzo per l'altoatesino Omar Visintin nella finalissima dello snowboard cross. In telecronaca i nostro Riccardo Roversi e Kevin Kok si esaltano per il nostro "Baffo di Merano".

00:00:41, un' ora fa