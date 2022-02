Ayumu Hirano trionfa nella finale dell'halfpipe maschile precedendo l'australiano Scotty James e lo svizzero Jan Scherrer. Nulla da fare per la leggenda vivente dello snowboard Shaun White, Nulla da fare per la leggenda vivente dello snowboard Shaun White, alla sua ultima apparizione olimpica L'iconico atleta statunitense è caduto nella sua ultima run e si è dovuto accontentare del quarto posto complessivo, commovendosi a fine gara.

Commozione per White: cade nell'ultima run, ma il pubblico lo applaude

Ad

Prima run che ha visto piazzarsi al comando lo statunitense Tyler Gold (81,50). Più controllate le prove d'apertura di Shaun White (72,00) e del giapponesi Kaishu Hirano, con Ruka Hirano che è invece incappato in un errore pesante che l'ha portato a chiudere con un misero 13.50. Caduta e run sprecata anche per l'australiano Scotty James. Ha invece impressionato la combinazione d'apertura di Ayumu Hirano, sfortunato poi a scomporsi a metà prova e a sprecare l'inedito frontside triplo messo in mostra.

Pechino 2022 Beijing Today: il meglio del Day 6 11 ORE FA

Shaun White realizza 85 punti, run da medaglia di legno

Nella seconda run la leadership di Gold ha iniziato a vacillare dopo le prestazioni del tedesco Hoeflich (76,00) e dell'australiano Valentino Guseli (79,75), prima di cadere davanti all'inaspettato 87,25 dello svizzero Jan Scherrer. Dopo l'elvetico anche Shaun White (85.0), Scotty James (92,50) e soprattutto Ayumu Hirano (irreale il suo 91,75) sono poi riusciti a superare Gold. Ha invece raccolto un'altra prestazione deludente Kaishu Hirano ancora lontanissimo dalle prime posizioni.

Faccia a terra all'ultimo trick, che sfortuna Kaishu Hirano!

Nella terza ed ultima run l'aussie Guseli ha fallito l'assalto al terzo posto di Scherrer, chiudendo con un altro 79.75. Spettacolo nel finale, con Scotty James e Ayumu Hirano a sfidarsi per la medaglia d'oro. A spuntarla è stato il giapponese, superlativo nel calare un 96,00 che ha spazzato via il precedente record di James (solo 47 punti nell'ultima run). Triste epilogo invece per la leggenda Shaun White, a terra nella sua ultima run olimpica e solo quarto nella classifica complessiva.

Kaishu Hirano vola nel cielo di Pechino: 6.10 m nell'half pipe

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Visintin porta un altro bronzo, Grassl chiude 7° nel libero 11 ORE FA