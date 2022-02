Snowboard

Olimpiadi invernali - Che rischio nel gigante parallelo! Le atlete cadono e quasi si scontrano

Siamo agli ottavi del gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi di Pechino e la competizione è alle stelle. Succede anche che un atleta sbagli e scivoli, facendo cadere per la paura anche l'avversaria. In questo caso le due si sfiorano e non ci sono conseguenze, ma che rischio.

