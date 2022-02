Omar Visintin a 32 anni conquista ecco la gioia improvvisa di Pechino. Un bronzo dal sapore epico, considerando che l'atleta altoatesino a dicembre aveva subito un grave infortunio che ne aveva messo a rischio la partecipazione ai Giochi. Come nelle favole, ma ancora piú emozionante.a 32 anni conquista una storica medaglia di bronzo nello snowboard cross maschile, la stessa specialitá in cui al femminile vantiamo un fenomeno come Michela Moioli . Si tratta della prima storica medaglia azzurra maschile in questo sport alle Olimpiadi (é nel programma olimpico dal 2006): dopo le delusioni di Sochi 2014 (caduto in semifinale, era il grande favorito per l'oro) e Pyeongchang 2018 (fuori subito),. Un bronzo dal sapore epico, considerando che l'atleta altoatesino a dicembre aveva subito un grave infortunio che ne aveva messo a rischio la partecipazione ai Giochi.

Visintin é uno snowboarder ai vertici di questo sport da anni: vanta 17 podi individuali (con otto vittorie) in Coppa del mondo nello snowboard cross e quattro podi a squadre. Nel 2014, a 24 anni, ha vinto la Coppa del mondo generale in questa disciplina, diventando il primo azzurro a vantare tale risultato.

Omar Visintin, durante la prima fase dello Snowboard Cross maschile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 Credit Foto Getty Images

La frattura al gomito a dicembre e il recupero lampo

Il 10 dicembre scorso, in seguito a una caduta durante un sorpasso sulla pista di Montafon, in Austria, Visintin ha riportato un trauma cranico con commozione cerebrale e una frattura al gomito. Si è quindi sottoposto a un intervento chirurgico al gomito sinistro presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. L’equipe dei dottori Riccardo Accetta, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat ha ridotto la lussazione e sintetizzato un frammento osseo dello snowboarder, che dopo un mese e qualche giorno é tornato sulla neve. Un recupero incredibile, da record. Subito ottavo nella gara di Coppa del Mondo di Cortina, in questa sua terza Olimpiadi ha trovato l'acuto della carriera. Proprio in quella pista dove a novembre aveva conseguito un secondo posto in una gara di coppa.

Il soprannome: dal "baffo" non si separa mai

Da diversi telecronisti e da alcuni addetti ai lavori, Omar Visintin viene soprannominato "il baffo di Merano". Questo per il suo look, visto che dai suoi baffi non si separa mai. A Merano é nato, ma vive a Lagundo, in Alto Adige, un Paese noto agli appassionati di Birra e affini, in quanto presso una sua frazione, Foresta, si trova lo stabilimento della birra Forst.

