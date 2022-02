Snowboard

Olimpiadi Invernali - Faccia a terra all'ultimo trick, che sfortuna Kaishu Hirano!

PECHINO 2022 - Il giapponese Kaiushu Hirano stava eseguendo un ottimo esercizio durante la seconda run dello snowboard halfpipe, ma non sale abbastanza in alto per chiudere l'ultima acrobazia e si stende per terra.

00:01:34, un' ora fa