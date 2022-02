Come accaduto ieri per la competizione femminile, in cui la portabandiera azzurra non è riuscita a bissare la medaglia di Pyeonchang 2018, anche nellola prima fase è servita soltanto per stabilire, tramite i rilevamenti cronometrici, l'assegnazione dei pettorali e quindi il cancelletto di partenza. I quattro azzurri impegnati nella disciplina sono così qualificati alla fase a eliminazione diretta, che comincerà alle ore