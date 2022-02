C'erano rabbia e confusione diffuse dopo che i giudici sembravano aver ignorato significato e peso specifico del triplo cork eseguito da Ayumu Hirano. Il 23enne, che ha vinto la medaglia d'argento nel superpipe ai Winter X Games del 2013 all'età di soli 14 anni, ha puntato alle stelle con una performance capace di concretizzare un qualcosa senza precedenti sul palcoscenico più grande.

Durante la sua seconda run, Hirano è infatti diventato il primo snowboarder in assoluto, nella storia dell'halfpipe olimpico, ad eseguire un triplo cork. Inspiegabilmente però, i giudici non hanno apprezzato lo sforzo e gli hanno assegnato una valutazione avara di 91,75.

Ayumu Hirano è oro con una run pazzesca da 96.00

Todd Richards, un ex olimpionico statunitense e sette volte medagliato ai Winter X Games, ha perso la calma durante la telecronaca per la NBC suonando la carica nei confronti dei giudici.

"Ehm, cosa?" ha esclamato Richards. "Cosa? C'è un errore? Come è successo... aspetta un minuto. Non c'è modo. Non c'è modo! Un 91,75?"

Per quanto mi riguarda, i giudici hanno appena perso tutta la loro credibilità. Quella run - lo faccio da così tanto tempo. Da così tanto tempo. - So riconoscere una buona run. Ne conosco gli ingredienti.

"So quando vedo la corsa migliore che sia mai stata fatta nell'halfpipe. Provate a dirmi il motivo per cui gli avete sottratto punti. È incredibile che stia succedendo questo - è una farsa, ad essere completamente onesto con te. Sono arrabbiato".

Improvvisamente i social media si sono inondati di fan ed esperti, tutti a puntare il dito contro gli ufficiali di gara, e mettendo sotto i riflettori la grande prova di Hirano.

Per fortuna, all'ultima chance buona, giustizia è stata fatta: Hirano ha conquistato la medaglia d'oro col punteggio di 96,00 in una terza run altrettanto speciale, assicurandosi il trionfo in modo spettacolare.

Alla domanda sull'ingiustizia subita durante la sua seconda manche, Hirano si è mostrato ammirevolmente composto nella sua risposta, sicuramente aiutato dal fatto che dopotutto, ha vinto comunque l'oro.

"Ho fatto quello che volevo fare proprio alla fine: non potevo arrendermi al punteggio della seconda manche", ha detto. "Ma alla fine sono riuscito a esprimere bene la mia rabbia".

