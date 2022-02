Lo snowboard maschile ha trovato una stella: questo il verdetto dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Il 17enne cinese Su Yiming, entrato da wildcard, ha : questo il verdetto dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Il 17enne cinese Su Yiming, entrato da wildcard, ha bissato l'inaspettato argento dello slopestyle (1a medaglia di sempre della Cina nello snowboard) con un oro da favola nel BigAir, cannibalizzando la finale maschile con il punteggio finale di 182.50. 2° posto per il norvegese Mons Roisland (171.75), con uno stoico Max Parrot che, nonostante gli errori iniziali, è riuscito a chiudere sul podio con lo score di 170,25. Quarto il giapponese Kunitake (166.25), mentre il leggendario Marcus Kleveland si è perso nell'ultimo trick ed ha chiuso ottavo, con 150.00 punti.

Su Yiming da favola! Oro nel Big Air con gli abbracci di tutti gli avversari

Prima run subito ricca di spunti quella di questa finale. Caduta, in apertura, per lo svedese Sven Thorghen, sfortunato nonostante la grandissima ampiezza del suo salto. Ha invece aperto alla grande l'attesissimo norvegese Marcus Kleveland, in grado di calare immediatamente un 87.75. Ottima run d'apertura anche per l'argento dello slopestyle, il cinese Yiming Su (89.50) e per lo statunitense Chris Corning, in testa dopo il primo giro di trick con un 92.00. Da segnalare i 9 trick chiusi senza cadute su 12 atleti al via.

Nella seconda run sono poi iniziati i fuochi d'artificio. Non è stato in grado di replicare lo statunitense Corning, fermatosi a 35.50. Chi ha calato l'asso nella 2a run è stato invece il norvegese Roisland, in grado di piazzare un 75.75 dopo l'89.25 della prima run e di portarsi momentaneamente al comando. Quarto posto parziale invece per Kleveland (62.25). Chiusura, col botto, del cinese Su, in testa alla conclusione del secondo giro di trick (93.00 dopo l'89.50 della 1a run). Interessanti i trick del giapponese Otsuka (95.00) e del canadese Parrot (94.00), rientrati prepotentemente in corsa per le medaglie dopo gli errori delle rispettive prime run.

Emiliano Lauzi vola nel Big Air: 80.75 e grande run!

Terza run che, come al solito, è risultata decisiva per la classifica finale. In ordine inverso rispetto alla graduatoria provvisoria, ad aprire sono stati Parrot ed Otsuka, in grado di completare solo parzialmente le proprie rimonte (rispettivamente 76.25 e 33.75). Buono è stato l'ultimo trick del nipponico Hiroaki Kunitake (84.00), quarto a fine gara, mentre Kleveland ha sprecato la sua ultima run, terminando lontano dal podio. In chiusura di run, Roisland ha poi calato un 82.50, valsogli l'argento finale (8.64m di stacco). Per il pubblico, per lo snowboard e per tutta la cultura di questa disciplina Su Yiming ha invece portato un enorme frontside 360 finale, a festeggiare un oro conquistato già prima dell'ultimo trick.

