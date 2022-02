Michela Moioli vuole difendere l'oro conquistato a Pyeongchang 2018 e cerca gloria anche in questi Giochi Olimpici di Pechino 2022 nello Snowboard Cross femminile. La Sofia Goggia - sarà impegnata anche nella prova mista (presente per la prima volta nella storia della rassegna a Cinque Cerchi). vuole difendere l'oro conquistato a Pyeongchang 2018 e cerca gloria anche in questi Giochi Olimpici di Pechino 2022 nello Snowboard Cross femminile. La portabandiera italiana - scelta come sostituta dopo l'infortunio di- sarà impegnata anche nella(presente per la prima volta nella storia della rassegna a Cinque Cerchi).

Michela Moioli sventola il tricolore: l'Italia sfila a Pechino

4:10 - Moioli sempre prima

Faye Gulini (1:23.98) e Lindsey Jacobellis (1:23.44) non riescono a impensierire l'azzurra, chiudendo decisamente dietro.

4:05 - Ecco Michela: 1:22.19

Charlotte Bankes (Gran Bretagna) chiude in 1:22.72 e si mette in testa, ma Moioli è avanti in tutti gli intermedi e spinge forte per tutto il tracciato, chiudendo al 1° posto del seeding con una grande prima run.

4:00 - Si comincia!

Stacy Gaskill (USA) fa subito segnare il crono di 1:23.14, mentre Belle Brockhoff (Australia) è dietro di oltre due secondi e mezzo.

Dopo l'oro di Pyeongchang 2018, Michela Moioli ci riprova nello Snowboard Cross femminile anche a questi Giochi Olimpici invernali. Insieme a lei, la spedizione azzurra può contare anche su Sofia Belingheri, Caterina Carpano e Francesca Gallina. Due manche di selezione, poi dalle ore 7:30 italiane si comincerà a fare sul serio, con gli ottavi di finale femminili.

Sport explainer: alla scoperta dello snowboard cross