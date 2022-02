E' il grande giorno di Michela Moioli: la snowboarder bergamasca è attesa alla sfida del cross femminile alle Olimpiadi di Pechino. Dopo il bronzo sfumato per Roland Fischnaller nel PGS maschile, l'Italia vuole rifarsi con una delle sue punte di diamante, nonchè portabandiera della spedizione azzurra a causa dell'infortunio di Sofia Goggia. Michela ha è chiamata a difendere il titolo di campionessa olimpica maturato nel 2018 a PyeongChang, dopo aver vinto per la diciassettesima volta in Coppa del Mondo.

Michela Moioli sventola il tricolore: l'Italia sfila a Pechino

CHI TENERE D'OCCHIO?

Senza la temibile Eva Samkova (costretta a rinunciare all'appuntamento a cinque cerchi per infortunio), Moioli si troverà comunque ad affrontare diverse rivali importanti, specialmente la britannica Charlotte Bankes, tre volte su sei vincitrice in Coppa del Mondo 2021/2022, la francese Chloe Trespeuch e la statunitense Lindsey Jacobellis, vice-campionessa olimpica a Torino 2006 e tornata in ottima forma.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI

Saranno 118 gli atleti azzurri presenti a Pechino: 72 uomini e 46 donne, con 15 discipline e 109 eventi. Qui il calendario completo dei Giochi.

L'Inno di Mameli risuona a Cortina per Michela Moioli

Sport explainer: alla scoperta dello snowboard cross

