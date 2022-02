A 41 anni il rider azzurro fallisce nell'impresa di conquistare la sua prima medaglia nella sua sesta rassegna a cinque cerchi . Nel PGS maschile, slalom gigante parallelo, il veterano di Bressanone si è giocato il tutto per tutto nella finalina per il bronzo, salvo cedere a pochi metri dal traguardo contro Victor Wild. Tuttavia, questa potrebbe non essere la sua ultima Olimpiade: in precedenza ha dichiarato di volersi far trovare pronto per Milano-Cortina 2026

IL REPORT DELLE FINALI

Che peccato per Roland Fischnaller. Due eliminazioni in semifinale e finalina gli valgono la medaglia di legno. Nel maschile trionfa Benjamin Karl, mentre nel femminile Ester Ledecka.

08:49 - KARL D'ORO!

Oro olimpico per Benjamin Karl, chde taglia il traguardo davanti a Mastnak per 82 centesimi! Rimonta clamorosa!

08:45 - SFUMA IL BRONZO PER FISCHNALLER!

Victor Wild si è confermato essere un osso duro, e il fisico di Roland Fischnaller non ha tenuto. Troppo il gap atletico tra i due. Fischnaller si piazza davanti al termine della sezione alta, salvo poi allagare irrimediabilmente la sua linea dalla sezione centrale. Fischnaller fa registrare un DNF. Si infrange un sogno, ma la sua intenzione è quella di riprovarci a Milano-Cortina 2026...

Fischnaller ancora sfortunatissimo! La prima medaglia olimpica sfugge per un soffio

08:40 - Ledecka si tinge d'oro!

ESTER LEDECKA entra nell'olimpo per la seconda volta consecutiva! Successo storico per la ceca, che difende il suo titolo dalle grinfie dell'austriaca Daniela Ulbing. Quest'ultima esce dal tracciato nella parte centrale, Ledecka rimane sulla tavola e naviga verso un successo meritato!

Ledecka non si batte in parallelo! Rivivi la finale

08:37 - Bronzo per Kotnik nel PGS Femminile!

Niente da fare per l'olandese Dekker, che aveva firmato l'upset agli ottavi sulla russa Nadyrshina. La slovena Kotnik approfitta delle sue indecisioni e strappa un bronzo pesantissimo!

08:32 - NIENTE DA FARE PER FISCHNALLER!

Roland aveva chiuso la sezione alta con un centesimo di vantaggio, ma non è riuscito a mantenere la linea ottimale alla stretta finale! In finale passa Benjamin Karl. Ce la giochiamo per il bronzo contro Wild.

08:30 - SI ARRENDE WILD!

Sfuma l'oro per Victor Wild! Il russo perde il momentum e lo sloveno Mastnak si infila! Finalista a sorpresa nel PGS maschile.

08:29 - Ledecka-Ulbing in finale femminile

Sarà Ledecka-Ulbing la finalissima del PGS femminile! Dekker e Kotnik bruciate al traguardo.

08:23 - FISCHNALLER C'E'!!!

Roland Fischnaller esce vittorioso dallo scontro tra titani! Una piccola incertezza iniziale viene cancellata dalla poderosa progressione delll'azzurro, che rimonta Prommegger fino a staccarlo di 5 decimi!! A breve la semifinale con Karl.

08:21 - Karl avanti!

Benjamin Karl si aggiudica il derby austriaco con Alexander Payer, che paga un 1''57 all'arrivo. Karl è il potenziale avversario di Fischnaller in semifinale!

08:19 - Mastnak e Wild in semifinale

Tim Mastnak precede Kwiatkowski, mentre Victor Wild la spunta su Lee Sangho per un solo centesimo. E' lui la principale minaccia per Fischnaller!

08:15 - Al via i quarti del PGS maschile!

Fischnaller e la vedrà con Andreas Prommegger. Nel femminile avanzano alle semifinali Dekker, Ledecka, Ulbing e Kotnik.

08:04 - Prommegger prenota Fischnaller ai quarti

L'austriaco gestisce Dario Caviezel e la spunta per 30 centesimi! Sarà sfida tra coetanea (41) ai quarti di finale contro Fischnaller. Due currciulum leggendari se la giocheranno per l'approdo in semifinale.

08:01 - FISCHNALLER FA IL VUOTO!

Lo sloveno Kosir si arrende dopo aver incassato un secondo e 3 decimi di svantaggio dal 41enne di Bressanone! Prova formidabile del capitano azzurro, che avanza ai quarti!

07:59 - Karl e Payer avanti

Doppietta austriaca con Benjamin Karl e Alexander Payer, che si sfideranno ai quarti. Ora tocca a Roland Fischnaller!

07:55 - BAGOZZA OUT!

Anche Daniele Bagozza cede agli ottavi! Il sudcoreano Sangho Lee lo precede di 92 centesimi. Rimane solo Fischnaller!

07:53 - WILD ELIMINA LOGINOV!

Il tre volte campione del mondo russo paga il gap d'esperienza con Wild! Altra uscita di scena sorprendente in un confronto tiratissimo.

07:51 - NIENTE DA FARE PER FELICETTI!

Passa il polacco Kwiatkowski! Felicetti stava compiendo una rimonta clamorosa dopo un errore nella sezione alta. La troppa foga lo porta a sbilanciarsi nuovamente alla stretta finale. Più composto il polacco, che vince senza impressionare.

07:49 - Felicetti, Bagozza e Fischnaller negli ottavi maschili

Mirko Felicetti partirà dalla batteria numero 2, Daniele Bagozza dalla numero 4, mentre Roland Fischnaller dalla numero 7. Dai ragazzi!!

07:47 - Tsubaki DNF

La giapponese Miki Tsubaki perde il controllo della sua tavola e permette alla slovena Kotnik di chiudere in scioltezza. Avanti anche Langenhorst e Ulbing. Ora gli ottavi del maschile!

07:39 - Altro colpo di scena! Hofmeister eliminata

Un'altra grande favorita esce di scena agli ottavi. Questa volta, per Ramona Hofmeister, incide anche la sfortuna. Un incrocio madornale con la giapponese Takeuchi le fa perdere il ritmo durante la discesa. La giapponese riesce a non uscire dalle porte e a chiudere davanti a una tedesca azzoppata. Vittoria sporca, ma valida.

Che rischio! Le atlete cadono e quasi si scontrano

07:36 - OCHNER SBAGLIA!

Nadya Ochner paga la pressione: a fianco della campionessa olimpica, l'azzurra perde il controllo della sua tavola ed esce quasi subito dalla traiettoria del tracciato. Peccato per Nadya, che concede una comoda scampagnata alla ceca.

07:35 - Krol avanti

La polacca Aleksandra Krol precede di 16 centesimi la russa Polina Smolentsova. Sfiderà una tra Ochner e e Ledecka ai quarti...

07:34 - Dekker-Dujmovits ai quarti

Il primo quarto di finale vedrà sfidarsi Michelle Dekker e Julia Dujmovits. L'austriaca taglia il traguardo davanti alla svizzera Kummer.

07:31 - NADYRSHINA OUT! CLAMOROSO!

Una delle favorite per la vittoria finale esce subito di scena! Sofiya Nadyrshina, campionessa del mondo di slalom parallelo a Rogla 2021, viene rimontata dall'olandese Michelle Dekker! La 18enne russa pecca di inesperienza qui.

07:25 - Al via con gli ottavi del PGS femminile

Nadya Ochner competerà contro la campionessa olimpica Ester Ledecka. Nadya partirà dal quarto ottavo di finale, col pettorale numero 16. Serve la gara della vita.

07:12 - Ochner cerca l'impresa, attesa per Fischnaller

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta del PGS femminile e maschile. 4 azzurri si sono qualificati agli ottavi di finale . In campo femminile, l'unica superstite Nadya Ochner cerca la mission impossible contro la regina Ester Ledecka. Gli ottavi femminili partiranno dalle 7.30. Dalle 7.48 italiane invece, spazio al PGS maschile con Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Daniele Bagozza in gara.

GLI HIGHLIGHTS DELLE PRIME RUN DI FISCHNALLER

Roland Fischnaller dà spettacolo nel PGS di Snowboard: 6° posto provvisorio

IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 8 FEBBRAIO

Il programma dei Giochi Olimpici Invernali di martedì 8 febbraio. Tanta attesa per vedere se la coppia azzurra del curling doppio misto avrà la possibilità di centrare una medaglia: prima, nella notte italiana, tocca di nuovo allo sci, con il SuperG maschile, con Paris e Innerhofer possibili protagonisti.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI

Saranno 118 gli atleti azzurri presenti a Pechino: 72 uomini e 46 donne, con 15 discipline e 109 eventi. Qui il calendario completo dei Giochi.

