E' il giorno di Roland Fischnaller! A 41 anni il rider azzurro vuole conquistare la sua prima medaglia olimpica nella sua sesta rassegna a cinque cerchi . Competerà nel PGS maschile, slalom gigante parallelo. Il veterano di Bressanone si giocherà il tutto per tutto, ma questa potrebbe non essere la sua ultima Olimpiade: in precedenza ha dichiarato di volersi far trovare pronto per Milano-Cortina 2026 . Ad ogni modo, l'appuntamento del parallelo sarà lo spartiacque di una carriera da sogno.