Run di qualifica della prova di halfpipe maschile che ha visto un dominio praticamente totale delle selezioni giapponesi e statunitensi. L'australiano James, qualificatosi con un punteggio di 91.25, sarà presumibilmente l'unico serio contendente di nipponici ed americani per la vittoria finale. L'aussie si è infatti qualificato con il secondo punteggio, alle spalle del giapponese Ayumu Hirano (93.25) e davanti al fratello minore Ruka Hirano (87.00).

Nulla da fare invece per il cinese e padrone di casa Ao Gu, out dalla finale con il punteggio di 58.50. Si è salvato soltanto con la seconda run l'altro australiano Valentino Guseli, bravissimo a chiudere in Top-5, con un secondo punteggio da 85 punti. Qualche rammarico per l'azzurro Lorenzo Gennero, 19esimo al termine delle due run e sfortunato a cadere nel suo secondo ed ultimo tentativo.

Anche l'altro azzurro, il 33enne Louis Vito, ha chiuso 13esimo, ad una sola posizione dalla qualificazione. Dopo un'ottima prima run da 60,25, l'italiano è caduto nella seconda tornata, restando comunque in dodicesima posizione fino all'ultima prova dello statunitense Chase Josey che lo ha estromesso dall'atto conclusivo proprio ai titoli di coda. Si è salvato in extremis Shaun White , ad una sola posizione dalla qualificazione. Dopo un'ottima prima run da 60,25, l'italiano è caduto nella seconda tornata, restando comunque in dodicesima posizione fino all'ultima prova dello statunitense Chase Josey che lo ha estromesso dall'atto conclusivo proprio ai titoli di coda. Si è salvato in extremis Shaun White : il tre volte campione olimpico, dopo un errore nella prima run , messo con le spalle al muro, ha estratto uno strabiliante 86.25 nella seconda tornata di trick, centrando la finale con il quarto punteggio complessivo.

