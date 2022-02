Max Parrot nella storia dello Snowboard Slopestyle! Il canadese ha infatti vinto l'oro olimpico ai Giochi di Pechino 2022, a tre anni di distanza dalla sfida vinta contro il cancro. Dopo l'argento olimpico, conquistato nell'edizione di Pyeongchang 2018, nel dicembre dello stesso anno a Parrot era infatti stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Lo snowboarder aveva da subito iniziato le cure e, nel luglio 2019, è riuscito a sconfiggere la malattia dandone pronto annuncio e diventando anche un "testimone" nel suo documentario, intitolato "Max - La vita come una medaglia d'oro".

"Attraversando quella battaglia contro il cancro, mi sono reso conto di quanto io sia fortunato nell'essere ancora vivo e nel vivere la mia passione per lo snow, trasformata in un lavoro che mi porta a girare il mondo. Mentre prima davo per scontate un sacco di cose, ora apprezzo la vita almeno 100 volte di più".

Parrot ha chiuso la finale dello Slopestyle con una seconda run da 90.96, mettendosi così al collo il metallo più pregiato. Sul podio anche il connazionale Mark McMorris, bronzo col punteggio di 88.53, e l'autentica rivelazione di questi Giochi Olimpici per i padroni di casa della Cina. Il diciassettenne Yiming Su, entrato nell'evento da wildcard, ha dato infatti spettacolo e ha conquistato un argento incredibile, grazie a una seconda run da 88.70.

