Ufficializzata come portabandiera della cerimonia d'apertura al posto di Sofia Goggia , Michela Moioli vuole onorare nel migliore dei modi questo riconoscimento anche in pista. Oro olimpico nello snowboard cross quattro anni fa, la 26enne bergamasca ha tutte le carte in regola per raddoppiare stavolta, approfittando della prova mista a coppie, nuova specialità inserita nel programma delle Olimpiadi Invernali a partire proprio da Pechino 2022.

Senza la temibile Eva Samkova (costretta a rinunciare all'appuntamento a cinque cerchi per infortunio), Moioli si troverà comunque ad affrontare diverse rivali importanti, specialmente la britannica Charlotte Banks, tre volte su sei vincitrice in Coppa del Mondo 2021/2022, la francese Chloe Trespeuch e la statunitense Lindsey Jacobellis, vice-campionessa olimpica a Torino 2006 e tornata in ottima forma.

Ad

Pechino 2022 Fischnaller: "Mi diverto ancora e punto al 2026" IERI A 10:13

Fantastica Moioli! Vince a Cortina prima delle Olimpiadi

Quando gareggia Michela Moioli?

Mercoledì 9 febbraio, snowboard cross femminile (ore 7:30 italiane)

Sabato 12 febbraio, snowboard cross a squadre miste (ore 3:00 italiane)

Moioli: "Il miglior modo di partire per Pechino"

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Michela Moioli ha conquistato una medaglia del metallo più gregiato nello snowboard cross femminile alle Olimpiadi Invernali, regalando all'Italia uno dei tre ori a PyeongChang 2018.

Con l'aggiunta della prova mista, la 26enne azzurra potrebbe aumentare il bottino personale di due medaglie a Pechino 2022.

A quante Olimpiadi ha partecipato Michela Moioli?

Tuttavia, Michela Moioli non ha preso parte solamente alla scorsa edizione a cinque cerchi. Molti ricordano infatti i sfortunatissimi Giochi Olimpici di Sochi 2014, quando la bergamasca, in finale, ebbe un contatto con un'altra atleta e si ruppe il legamento crociato del ginocchio sinistro. In quel momento l'azzurra, da poco maggiorenne, era in piena corsa per la medaglia di bronzo.

Michela Moioli si presenta alle sue terze Olimpiadi da da vincitrice per la diciassettesima volta in Coppa del Mondo . Un successo conquistato meno di una settimana prima dell'inizio di Pechino 2022, nella località in cui si svolgerà l'edizione successiva della kermesse a cinque cerchi tra il ghiaccio e la neve, ossia sul tracciato di Cortina. A Secret Garden invece, la località in cui si disputano le gare di snowboard, è arrivata terza nel preolimpico di inizio stagione.

Moioli, ottimo esordio: terza sulla pista olimpica di Pechino

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta dello snowboard cross

Pechino 2022 Moioli: "Pronta al ruolo di portabandiera e a dare il 110%" 29/01/2022 A 11:10