Michela Moioli! La snowboarder bergamasca chiude all'8° posto lo Snowboard Cross femminile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, nonostante il dominio nelle Roland Fischnaller nel PGS maschile, un'altra delusione per l'Italia, stavolta con la Lindsey Jacobellis, leggenda statunitense capace di prendersi l'unico titolo che le mancava, ossia l'oro olimpico, e Chloe Trespeuch, argento alla fine - e poi cade nella Small-Final, procurandosi anche una brutta ferita al volto. Che delusione per! La snowboarder bergamasca chiude all'8° posto lo Snowboard Cross femminile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, nonostante il dominio nelle run per il seeding . Dopo il bronzo sfumato all'ultima porta pernel PGS maschile, un'altra, stavolta con la portabandiera azzurra che viene eliminata in una semifinale dal livello stellare - insieme a, leggenda statunitense capace di prendersi l'unico titolo che le mancava, ossia l'oro olimpico, e, argento alla fine - e poi cade nella Small-Final, procurandosi anche una brutta ferita al volto.

Sulla neve del Genting Snow Park di Zhangjiakou, Moioli domina letteralmente ottavi e quarti, ma deve arrendersi alle avversarie nella semifinale, a causa di un errore durante un salto: l'azzurra "prende aria" e perde tantissima velocità, subendo così la rimonta di Trespeuche mentre sembra potersi giocare il primato con Jacobellis e chiudendo al 3° posto. Nella Small-Final Moioli parte invece bene e sembra poter quantomeno concludere con onore, ma patisce una caduta che le causa anche un brutto colpo al volto. Dopo essersi rialzata, la snowboarder bergamasca tranquillizza però tutti, salutando il pubblico nonostante l'amarezza per un Cross andato in maniera decisamente opposta a quella sperata.

Grande rivincita personale per Lindsey Jacobellis. La leggendaria snowboarder statunitense conquista infatti l'unico titolo che le mancava in questa disciplina, riscattandosi dopo l'incredibile epilogo dei Giochi di Torino 2006. A pochi metri dal traguardo di una finale dominata, Jacobellis aveva infatti eseguito un trick per celebrare la vittoria ma era caduta rovinosamente sulla neve spalancando le porte del successo a Tanja Frieden. A Torino 2006 fu così soltanto argento per la statunitense, che nelle tre successive edizioni a Cinque Cerchi avrebbe nuovamente fallito l'appuntamento con la medaglia, peraltro con tantissima sfortuna (nel 2018 ha perso il bronzo per tre millesimi di secondo). Riscatto in piena regola per una delle più grandi snowboarder di sempre.

