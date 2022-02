Snowboard

Olimpiadi invernali Moioli d'Argento con Visintin, la sorella esulta di notte in casa

Pechino 2022 - Michela Moioli conquista la medaglia d'Argento con Omar Visintin nello snowboard cross squadre miste, e dopo la premiazione saluta la famiglia collegata dall'Italia: nonostante l'orario non felice, in piena notte, la sorella di Michela non trattiene la gioia. Scena bellissima.

00:00:30, 27 minuti fa