Snowboard

Olimpiadi invernali - Nadya Ochner vola agli ottavi del PGS di Snowboard

PECHINO 2022 - Grandi run per Nadya Ochner nello slalom gigante parallelo di Snowboard. L'azzurra chiude in 1:28.84 e centra l'ultimo pass utile per accedere agli ottavi di finale, dove affronterà la regina delle nevi, Ester Ledecka.

00:02:46, un' ora fa