Prestazione sontuosa del "Baffo di Merano" Omar Visintin, bravissimo a centrare , bravissimo a centrare una medaglia d'autore nella finalissima dello snowboard cross maschile (la prima alle Olimpiadi per l'Italia in questa disciplina). L'azzurro ha chiuso al terzo posto alle spalle di Alessandro Haemmerle e del canadese Eliot Grondin. Ottavo posto per l'altro italiano Tommaso Leoni, eliminato in semifinale e poi ultimo nella small final dopo una caduta.

Ottavi di finale decisamente positivi per gli azzurri. Il 30enne vicentino Tommaso Leoni ed il nativo di Merano Omar Visintin hanno vinto in scioltezza le rispettive heat. Lorenzo Sommariva è stato invece escluso dal secondo ottavo di finale per aver saltato una porta a metà gara. Out anche Filippo Ferrari, impossibilitato a prendere parte alla fase finale della competizione dopo il brutto infortunio di qualche ora prima.

Anche i quarti di finale hanno sorriso ai due azzurri che sono riusciti a centrare l'atto successivo pur essendo stati inseriti nella stessa heat. Visintin, con una rimonta da brividi, è passato da primo qualificato, mentre Tommaso Leoni ha dovuto aspettare il tremendo esito del fotofinish per esser sicuro di aver beffato al traguardo il francese Le Ble Jacques, dopo la caduta del tedesco Kirchwehm.

In semifinale la situazione si è ripetuta, con i due azzurri ancora una volta inseriti nella stessa heat. Dopo una partenza a rilento è stato ancora una volta Visintin a rientrare sull'austriaco Lueftner e lo statunitense Vedder, riuscendo a centrare la storica finale. Nulla da fare invece per Tommaso Leoni che ha perso nel tratto finale e ha chiuso al quarto posto la sua prova. L'azzurro è poi giunto ultimo nella small final, a causa di una caduta.

