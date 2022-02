“Come ha già detto una mia collega azzurra, se questo è il piano di Dio non posso che aprire le braccia”. Rassegnato, sicuramente un po’ deluso, ma in ogni caso sereno Roland Fischnaller: Citando Sofia Goggia:Rassegnato, sicuramente un po’ deluso, ma in ogni caso sereno il 41enne azzurro è andato ad un passo dalla medaglia che mancava, quella a Cinque Cerchi.

Nel PGS di snowboard ai Giochi di Pechino l’azzurro ha sfiorato il podio: sconfitto in semifinale dal poi campione olimpico Benjamin Karl, Fischnaller si è arreso nella Small Final per il bronzo al russo Vic Wild. I Cinque Cerchi restano dunque una chimera per lui, che nel palmares può vantare successi e titoli in ogni dove.

Pechino 2022 Fischnaller: "Mi diverto ancora e punto al 2026" 02/02/2022 A 10:13

Fischnaller: "Ho sbagliato le ultime due manche, nel 2023 sarò ancora in pista"

“Oggi ero abbastanza in forma ma non era la mia pista. Ci ho provato, mi sono impegnato tantissimo: essere ancora con i top a quarantadue anni è una bella cosa ma non aiuta a smaltire la delusione. Ho sbagliato le ultime due manche, non so come mai son andato troppo dritto dove normalmente non faccio così. Sono le emozioni delle Olimpiadi. Adesso vado a casa da mia moglie e i miei figli, poi si torna a gareggiare in Coppa del Mondo e a fine maggio sarò sullo Stelvio a provare la tavola nuova. Sarò sicuramente in pista la prossima stagione”.

