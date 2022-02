Un'Italia coraggiosa si è affacciata alle griglie dello Slalom Gigante Parallelo, sia femminile che maschile, ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Il 41enne Roland Fischnaller, purtroppo, si è fermato sul più bello rimediando una medaglia di legno.

Il 41enne di Bressanone, alla sua sesta Olimpiade, si trascina fino alla finalina del PGS maschile dopo aver bruciato lo sloveno Kosir ai blocchi di partenza ed aver superato il coetaneo Andreas Prommegger ai quarti infliggendo un gap di 5 decimi dopo un duello titanico. Giunto in semifinale però, Roland Fischnaller inciampa sul più bello. Lo sloveno Mastnak aveva in precedenza firmato l’upset su Victor Wild, spianando la strada per una finale abbordabile; ma nella discesa appaiata con Benjamin Karl, Roland non riesce a incollarsi fino alla fine alla linea ottimale, cedendo sugli ultimi metri.

Nella finalina il russo Victor Wild si conferma essere un osso duro, e il fisico di Roland Fischnaller non regge. Troppo il gap atletico tra i due. Fischnaller si piazza davanti al termine della sezione alta, salvo poi allagare irrimediabilmente la sua linea dalla sezione centrale. Fischnaller fa registrare un DNF. Si infrange un sogno, ma la sua intenzione è quella di riprovarci a Milano-Cortina 2026...

Ad aggiudicarsi la vittoria finale è l'austriaco Benjamin Karl, argento nel PGS di Vancouver 2010 e carnefice di Fischnaller in semifinale. L'austriaco piazza 82 centesimi tra sè e lo sloveno Mastnak.

Niente da fare invece per Mirko Felicetti - a cui non riesce una rimonta clamorosa sul polacco Kwiatkowski dopo un errore nella sezione alta del tracciato - e per Daniele Bagozza, che paga 92 centesimi sul sudcoreano Sangho Lee.

Nessuna gioia nel PGS femminile, oro a Ledecka

La prima a conquistare la fase knock-out degli ottavi di finale è stata Nadya Ochner, capace di chiudere al 16° posto la fase di run qualificazione-eliminazione in 1:28.84 e di accedere così alla fase successiva, dove però ha sbattuto contro il muro della "regina delle nevi", ossia Ester Ledecka. Agli ottavi però, Nadya sbanda subito alle prime curve, uscendo irrimediabilmente dalla traiettoria. Ciò si traduce in una comoda scampagnata per la campionessa olimpica fino al traguardo. Ochner, ad ogni modo, non è la sola a pagare la pressione: agli ottavi escono anche la russa Nadyrshina (campionessa del mondo 2021) e la tedesca Hofmeister, le due principali concorrenti di Ledecka.

E' proprio la ceca a gioire nella finalissima contro l'austriaca Daniela Ulbing: quest'ultima esce dal tracciato nella parte centrale, Ledecka rimane sulla tavola e naviga verso un successo meritato, difendendo il titolo olimpico. A completare il podio del femminile è la slovena Kotnik, vincente nella small final contro l'olandese Dekker.

La cronaca delle qualifcazioni

La campionessa olimpica in carica Ledecka chiude col crono di 1:23.63, oltre due secondi e mezzo meglio della seconda, la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, e conferma di fare letteralmente un altro sport rispetto alle altre snowboarder. Non c'è gloria invece per la seconda azzurra impegnata in questo PGS olimpico: Lucia Dalmasso sbaglia infatti in entrambe le run, chiudendo in 1:47.68 e non riuscendo a superare il "taglio".

A livello maschile, tantissima Italia in questa prima fase, con ben tre azzurri che superano la prima fase e accedono agli ottavi. Il migliore tra essi è Roland Fischnaller, capace di chiudere col crono complessivo di 1:21.59 e il 6° tempo provvisorio, ma anche di mostrare un ottimo passo in vista della fase a eliminazione diretta, per continuare a sognare la prima medaglia olimpica in carriera. Insieme a lui, avanzano anche Mirko Felicetti, 12° in 1:2.26 ma con margine visti gli errori commessi nella seconda run (e incredibilmente recuperati durante la discesa), e Daniele Bagozza, 16° in 1:22.48.

Questione di un solo centesimo per Edwin Coratti, il quale termina la duplice prova col crono di 1:22.49 e non riesce così a rientrare tra i migliori sedici snowboarder. In 1:22.48, oltre all'azzurro Bagozza, chiude infatti anche il bulgaro Radoslav Yankov e per Coratti c'è davvero tanta sfortuna, al netto di due run qualificazione-eliminazione tutto somato ben condotte.

