Un'altra edizione delle Olimpiadi Invernali per l'eterno Roland Fischnaller, che più prosegue la sua carriera e più si presenta da protagonista ai Giochi. Il 41enne altoatesino ha in testa un obiettivo ben chiaro: consegnare al settore maschile azzurro la prima medaglia olimpica della storia nello snowboard parallelo, impresa riuscita soltanto a Lidia Trettel nel 2002, edizione inaugurale di questa disciplina.

Capitan Fisch è salito di colpi nell'ultimo quadriennio, arrivando persino a conquistare la sfera di cristallo nello snowboard parallelo nella stagione 2019/2020, sognando addirittura per un momento una Roland Fischnaller approda a Pechino 2022 da vice-campione mondiale in carica proprio nell'unica specialità individuale inserita nel programma olimpico, il PGS. è salito di colpi nell'ultimo quadriennio, arrivando persino a conquistare la sfera di cristallo nello snowboard parallelo nella stagione 2019/2020, sognando addirittura per un momento una possibile candidatura come portabandiera . Inoltre,proprio nell'unica specialità individuale inserita nel programma olimpico, il PGS.

Fischnaller: "Da quando sono piccolo, lavoro io sulle mie tavole"

Quando gareggerà Roland Fischnaller?

Martedì 8 febbraio, PGS maschile - qualificazioni (ore 4:07)

Martedì 8 febbraio, PGS maschile - ev. fase ad eliminazione diretta (ore 7:48 italiane)

A quante Olimpiadi ha partecipato?

Roland Fischnaller iscrive il proprio nome per la sesta volta ai Giochi Olimpici Invernali, eguagliando un'icona dello sport come Armin Zöggeler. Compresa quella di Pechino 2022,, eguagliando un'icona dello sport come Armin Zöggeler. Ha già dichiarato di voler continuare per farsi trovare pronto addirittura in vista di Milano-Cortina 2026, quando avrà 46 anni. In ogni caso, questa edizione delle Olimpiadi può rappresentare un crocevia importante per lo sviluppo della sua carriera.

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Roland Fischnaller non è mai salito sul podio olimpico in nessuno dei cinque precedenti dello snowboard parallelo ai Giochi Olimpici. Il suo miglior risultato è arrivato nella scorsa rassegna, un settimo posto nel gigante, migliorando di una casella il piazzamento ottenuto quattro anni prima nello slalom. Tuttavia, nell'ultimo quadriennio il 41enne italiano ha alzato l'asticella, insieme a tutto il resto della squadra azzurra, andando a podio in dieci occasioni nelle ultime quattro stagioni, due dei quali proprio in quella attuale.

Fischnaller, altro 3° prima delle Olimpiadi: rivivi la small final

Sport Explainer: alla scoperta dello snowboard parallelo

Pechino 2022 Fischnaller: "Mi diverto ancora e punto al 2026" IERI A 10:13