slopestyle femminile, Zoi Sadowski Synnott si è laureata campionessa olimpica, regalando il primo titolo della storia al suo paese ai Giochi invernali dopo una finale davvero emozionante. Si tratta della seconda medaglia in carriera per la 20enne neozelandese, che aveva già vinto il bronzo a Pyeongchang nel big air. Sadowski Synnott è stata sensazionale nella terza run, dove ha saputo gestire al meglio la pressione dell’essere l’ultima a scendere in pista, totalizzando un clamoroso punteggio di 92.88. Perfetta su tutte le strutture e poi soprattutto sui salti, dove ha fatto la differenza rispetto alle avversaria. Storica medaglia d’oro per la Nuova Zelanda nello snowboard alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Nellosi è laureata campionessa olimpica, regalandodopo una finale davvero emozionante. Si tratta della seconda medaglia in carriera per la 20enne neozelandese, che aveva già vinto il bronzo a Pyeongchang nel big air. Sadowski Synnott è stata sensazionale nella terza run, dove ha saputo gestire al meglio la pressione dell’essere l’ultima a scendere in pista, totalizzando un clamoroso punteggio di 92.88. Perfetta su tutte le strutture e poi soprattutto sui salti, dove ha fatto la differenza rispetto alle avversaria.

Secondo posto e medaglia d’argento per l’americana Julia Marino (87.68), che ha assaporato il titolo olimpico, dopo essere balzata al comando al termine della seconda run. Terza posizione per l’australiana Tess Coady, che ha totalizzato 84.15 nella terza run, mettendosi al collo il bronzo. Quarto posto per la canadese Laurie Blouin (81.41) davanti alla giapponese Reira Iwabuchi (80.03) e all’austriaca Anna Gasser (75.33), prima delle europee. Solamente nona l’americana Jamie Anderson (60.78), che sognava il terzo titolo olimpico consecutivo.

