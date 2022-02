Shaun White è una delle leggende viventi delle Olimpiadi Invernali presenti a Pechino 2022. Lo snowboarder statunitense ha vinto tre medaglie d'oro a cinque cerchi, si è preso una pausa dopo PyeongChang 2018, ma nell'ultimo anno ha deciso di tornare sulla tavola per partecipare alla sua quinta Olimpiade, con l'ambizione di diventare l'atleta più decorato in assoluto nello snowboard.

"The Flying Tomato" (così è soprannominato per il suo caratteristico colore dei capelli) gareggia nella specialità dello snowboard halfpipe, esercizio caratterizzato da una serie di acrobazie da una parte all'altra di una rampa semicircolare (da cui prende il nome della disciplina) alta 6-7 metri.

Quando gareggia Shaun White?

Martedì 9 febbraio, snowboard halfpipe maschile - qualificazioni (ore 5:30 italiane)

Venerdì 11 febbraio, snowboard halfpipe maschile - finale (ore 2:30 italiane)

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Shaun White è stato campione olimpico dell'halfpipe di snowboard in tre edizioni dei Giochi Olimpici Invernali: Torino 2006, Vancouver 2010 e PyeongChang 2018. In mezzo l'amara esperienza di Sochi 2014, quando ha chiuso in quarta posizione per colpa di un atterraggio sbagliato.

Nessun atleta nella storia di questo sport ha conquistato tre medaglie d'oro olimpiche, ma lo statunitense a Pechino 2022 va addirittura a caccia di uno storico quarto metallo, dopo essere tornato sul podio in Coppa del Mondo alla vigilia dell'appuntamento nella capitale cinese.

Shaun White celebra il suo primo oro olimpico in carriera, a Torino 2006 Credit Foto Getty Images

Quanti anni ha Shaun White?

Nato il 3 settembre 1986, Shaun White si presenta alle Olimpiadi di Pechino 2022 a 35 anni. Un vero e proprio veterano di questa disciplina, considerato che gareggerà con avversari di quasi vent'anni in meno di lui. Probabilmente per il campione olimpico uscente questa sarà l'ultima partecipazione in un grande evento, prima di appendere definitivamente la tavola al chiodo.

Sport explainer: alla scoperta dello snowboard halfpipe

