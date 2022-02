Shaun White si ritirerà al termine dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma ora è arrivata la La leggenda dello snowboard. La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma ora è arrivata la conferma da parte dello stesso atleta nativo di San Diego in California

Stiamo parlando di un vero e proprio fuoriclasse di questa specialità che ha scritto pagine di storia dello snowboard, iniziando con il primo oro nell’halfpipe a Torino 2006, quindi facendo il bis a Vancouver 2010 e il tris in quel di Pyeongchang 2018. Per il classe 1986 quella di Pechino si tratta della quinta Olimpiade ma, come confermato a ESPN, sarà la sua ultima.

"Tutto quello che ho ottenuto in carriera prende ancora maggior risalto perché ho deciso che questi saranno i miei ultimi Giochi Olimpici. Ho dato il massimo, ho vissuto qualche alto e basso, e con questi penso di essere diventato sempre più forte. Non sono triste, anzi, sono entusiasta per tutto. Anche vivere la Cerimonia Inaugurale, splendida. Mi sto letteralmente godendo ogni momento della spedizione".

Shaun White, inoltre, spiega che dopo Pechino non ci saranno altre gare:

Potevo pensare di dare l’addio solo ai Cinque Cerchi, ma penso che non gareggerò comunque più. Di solito dopo le Olimpiadi non faccio molto per un anno intero per ricaricare a livello di motivazioni, dopo aver vissuto tanta pressione. Anche per questo, dunque, ritengo che chiuderò qui la mia carriera.

Il californiano prosegue nel suo racconto ad ESPN e spiega quando ha iniziato concretamente a valutare la possibilità di ritirarsi: “I problemi alla caviglia, ginocchio e schiena, affrontati nel 2021, mi hanno lanciato i primi campanelli d’allarme. Vedevo che i tricks si facevano più complicati, per cui ho dato il via ad una serie di ragionamenti”.

Gli ultimi Giochi Olimpici cosa riserveranno a Shaun White? “Ho vissuto un 2022 davvero complicato, con un ko alla caviglia, la positività al Covid-19 e una qualificazione last-minute. Non ultimo, ho dovuto anche cambiare i piani di allenamento a gennaio in Colorado. Mi avvicino a questo evento fidandomi delle mie sensazioni. Quando partecipo lo faccio per un motivo ma, se posso gareggiare, lo faccio per puntare in alto, sempre”.

