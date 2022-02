Questo è lo sport, c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde

Michela Moioli, da buona sportiva, lo sa: cadere fa parte del gioco. Ma come diceva l’iconico pirata “il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema”. La bergamasca non si è lasciata abbattere dopo la , da buona sportiva, lo sa: cadere fa parte del gioco. Ma come diceva l’iconico pirata “”. La bergamasca non si è lasciata abbattere dopo la clamorosa eliminazione in semifinale . Sui social ha infatti pubblicato un post per rassicurare i fan.

Ad

Sembrava tutto perfetto...e invece…fuori in semifinale, il mio incubo. Adesso ho due giorni per rimettere insieme i pezzi e non ho nessuna intenzione di arrendermi! Sabato ci sarà la gara a squadre e ce la metterò tutta. [Moioli sui social]

Pechino 2022 Come sta Michela Moioli: il recupero in vista della prova a squadre 10 ORE FA

Spavento Moioli! Cade ma si rialza con una ferita alla bocca

Significativo anche l’hashtag che la Moioli sceglie di usare: #molamia, in dialetto bergamasco, “mai mollare”.

Una sportiva dalla grande grinta, che non vediamo l’ora di veder scendere nuovamente in pista il prossimo sabato.

Forza Michela!!

Moioli è fuori dalla finale! Niente medaglia per Michela

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta dello snowboard cross

Pechino 2022 Moioli si ferma in semifinale, non riesce il bis olimpico 11 ORE FA