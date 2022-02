La delusione enorme va messa da parte e trasformata in energia positiva per la prossima gara. "In semifinale ho sbagliato, nella small final probabilmente dovevo prendere una legnata. Doveva andare così - ha dichiarato la nostra Michela Moioli dopo la caduta alleOlimpiadi di Pechino 2022 - adesso ho un po’ di dolore a una caviglia, ma sono scesa con le mie gambe; devo recuperare, vado a leccarmi le ferite“. Solito atteggiamento da guerriera per lei. Quindi dolore alla caviglia e ferita al volto, ma nulla di preoccupante per il momento.

Moioli è fuori dalla finale! Niente medaglia per Michela

Pechino 2022 Moioli si ferma in semifinale, non riesce il bis olimpico UN' ORA FA

"Colpa mia, la pista è bellissima"

Moioli non ha trovato alibi per l'eliminazione in semifinale e la seguente caduta nella Final B: “La pista è bellissima, sono dispiaciuta per aver sbagliato la partenza che in questi giorni mi ha dato sempre un po’ di problemi, mentre nella parte finale andavo forte. Mi sono avvicinata alle due che avevo davanti ma non è bastato: queste sono le gioie e i dolori delle gare“.

La prossima gara, obiettivo medaglia

Michela ora dovrà recuperare in vista della prova a squadre, in programma nella notte di sabato 12 febbraio. In questa disciplina è stata argento mondiale nel 2021 insieme a Lorenzo Sommariva. I due hanno fatto molto bene anche in Coppa del mondo. Per questo le speranze di medaglia per la Moioli in questa Olimpiade non sono ancora terminate.

Prossima gara Moioli : Snowboard Mixed Team - Sabato 12 febbraio - Ore 3.00 - Qualificazioni

Quando Lindsey Jacobellis buttò l'oro a Torino 2006 per una caduta prima del traguardo

Sport explainer: alla scoperta dello snowboard cross

