Storica Queralt Castellet! La snowboarder spagnola conquista la medaglia d'argento nell'Halfpipe femminile di Snowboard, dietro soltanto alla fenomenale Chloe Kim, oro con una prima run da 94.00. Ai fini del pesantissimo metallo iberico, decisiva invece la seconda run di Castellet, chiusa col punteggio di 90.25; Sena Tomita (Giappone) non riesce infatti a migliorare il suo 88.25 nell'ultima run e la spagnola può celebrare una medaglia storica.

Si tratta infatti del primo argento per la Spagna nella storia dei Giochi Olimpici invernali. Prima di oggi erano infatti arrivate soltanto quattro medaglie, di cui una d'oro e ben due, entrambi bronzi, a Pyeongchang 2018 (una proprio dallo Snowboard con Regino Hernandez, ma nel cross maschile).

Chloe Kim, spettacolo d'oro! La sua run è perfetta

Per la statunitense Chloe si tratta del 2° oro olimpico consecutivo a nemmeno 22 anni d'età, lei che già deteneva un primato di precocità nello Snowboard femminile grazie all'oro conquistato a Pyeongchang 2018 dopo un twitt che in tanti ricorderanno ("A colazione non ho finito il mio panino e ora sto diventando affamata") in chiaro riferimento alla volontà di vincere l'oro peraltro nella terra natale di suo padre, la Corea del Sud.

Le medaglie della Spagna ai Giochi Olimpici invernali

Medaglia Atleta Sport Disciplina Edizione dei Giochi Oro F. Fernandez Ochoa Sci Alpino Slalom Speciale (M) Sapporo 1972 Bronzo B. Fernandez Ochoa Sci Alpino Slalom Speciale (F) Albertville 1992 Bronzo Regino Hernandez Snowboard Cross (M) Pyeongchang 2018 Bronzo Javier Fernandez Pattinaggio di figura Singolo (M) Pyeongchang 2018 Argento Queralt Castellet Snowboard Halfpipe (F) Pechino 2022

