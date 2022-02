Snowboard

Olimpiadi invernali - Su Yiming da favola! Oro nel Big Air con gli abbracci di tutti gli avversari

PECHINO 2022 - Su Yiming da favola! Lo snowboarder cinese, entrato in questi Giochi Olimpici come wildcard, si prende la medaglia d'oro nel Big Air maschile con 182.50 punti nelle sue due migliori run (la seconda da 93.00) e viene celebrato da tutti gli altri finalisti per delle immagini bellissime, che racchiudono appieno la grande famiglia dello Snowboard.

00:01:38, un' ora fa