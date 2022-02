Che grande Italia nello Slalom Gigante Parallelo, sia femminile che maschile, ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La prima a conquistare la fase knock-out degli ottavi di finale è Nadya Ochner, capace di chiudere al 16° posto la fase di run qualificazione-eliminazione in 1:28.84 e di accedere così alla fase successiva, dove troverà la "regina delle nevi", ossia Ester Ledecka. La campionessa olimpica in carica chiude col crono di 1:23.63, oltre due secondi e mezzo meglio della seconda, la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, e conferma di fare letteralmente un altro sport rispetto alle altre snowboarder. Non c'è gloria invece per la seconda azzurra impegnata in questo PGS olimpico: Lucia Dalmasso sbaglia infatti in entrambe le run, chiudendo in 1:47.68 e non riuscendo a superare il "taglio".

A livello maschile, tantissima Italia in questa prima fase, con ben tre azzurri che superano la prima fase e accedono agli ottavi. Il migliore tra essi è Roland Fischnaller, capace di chiudere col crono complessivo di 1:21.59 e il 6° tempo provvisorio, ma anche di mostrare un ottimo passo in vista della fase a eliminazione diretta, per continuare a sognare la prima medaglia olimpica in carriera. Insieme a lui, avanzano anche Mirko Felicetti, 12° in 1:2.26 ma con margine visti gli errori commessi nella seconda run (e incredibilmente recuperati durante la discesa), e Daniele Bagozza, 16° in 1:22.48.

Pechino 2022

Questione di un solo centesimo per Edwin Coratti, il quale termina la duplice prova col crono di 1:22.49 e non riesce così a rientrare tra i migliori sedici snowboarder. In 1:22.48, oltre all'azzurro Bagozza, chiude infatti anche il bulgaro Radoslav Yankov e per Coratti c'è davvero tanta sfortuna, al netto di due run qualificazione-eliminazione tutto somato ben condotte.

Roland Fischnaller dà spettacolo nel PGS di Snowboard: 6° posto provvisorio

