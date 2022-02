Al Genting Snow Park di Zhangjiajou l'Italia è grande protagonsita, nelle qualificazioni dello Snowboard Cross femminile. Tutte e quattro le azzurre si qualificano infatti per gli ottavi di finale, peraltro con buoni rilevamenti cronometrici, e Michela Moioli dà spettacolo con una prima run pazzesca (1:22.19). Per la campionessa olimpica in carica c'è ovviamente il miglior tempo del seeding, con Charlotte Bankes (Gran Bretagna) staccata di 53 centesimi e Meryeta Odine (Canada) di 82. Caterina Carpano è invece 11ª in 1:24.87, mentre Francesca Gallina chiude al 22° posto (1:25.27) e Sofia Belingheri termina 29ª in 1:27.81.

Moioli troverà così nel suo ottavo di finale queste avversarie: Meghan Tierney (USA, 16° crono), Lara Casanova (Svizzera, 17°) e Yuka Nakamura (Giappone), con quest'ultima che non è però partita nelle due run di qualificazione. Per Sofia Belingheri sarà sfida a Stacy Gaskill (USA, 4°), Audrey McManiman (Canada, 13°) e Jana Fischer (Germania, 20°). Infine, ci sarà gloria soltanto per una tra Carpano e Gallina, entrambe inserite nel 6° ottavo di finale, assieme a Julia Pereira de Sousa (Francia, 6° crono di qualificazione) ed Ekaterina Lokteva Zagorskaia (ROC, 27°).

Alle ore 7:30 italiane cominceranno gli ottavi di finale. Run da quattro atlete, la prima che taglia il traguardo passa alla fase successiva, non tenendosi conto dei rilevamenti cronometrici. Grandi speranze, ovviamente, per Moioli, ma speriamo che anche le altre tre azzurre possano regalarci gioie e disputare delle grandi run a livello personale.

