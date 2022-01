A pochi giorni dall'inizio delle, si cominciano a contare gli atleti purtroppo positivi a causa del Covid ; questa volta è toccato allo snowboarderche, poco dopo essere arrivato a, si è ammalato. Kosir era stato scelto dalla sua Nazione come portabandiera e ilha rassicurato tutti sulle sue condizioni dicendo che continuerà ad allenarsi da solo in un hotel con una; l'atleta dovrà rimanere isolato fino a che due tamponi non risulteranno negativi.