Snowboard

Olimpiadi Invernali, Spavento Michela Moioli! Cade nella small final ma si rialza con una ferita alla bocca

PECHINO 2022 - Dopo l'amarezza per la mancata qualificazione alla finale per le medaglie, Michela Moioli nella small final di Snowboardcross incappa in una caduta che la lascia per diversi minuti a terra sulla neve. La fuoriclasse bergamasca per fortuna si rialza sulle proprie gambe con una ferita sulla bocca.

00:00:59, 7 ore fa