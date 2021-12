Snowboard

Snowboard, Aaron March: "Obiettivo medaglia, ma bisogna fare tutto bene prima"

SNOWBOARD - La Coppa del Mondo di snowboard 2021/2022 fa tappa a Carezza, in Alto Adige: occhi puntati su Aaron March. Raggiunte le 35 primavere l’altoatesino ha colto i risultati più importanti della carriera. Per lui trionfi nella Coppa del Mondo generale e in quella di slalom, un exploit inatteso e meraviglioso. Proverà a dare il meglio anche in ottica olimpica.

