Altra giornata strepitosa per l’azzurro che nei primi turni ha rischiato molto con l’elvetico Nevin Galmarini, vincendo per soli due centesimi, ma poi ha trovato un cammino eccezionale fino alla Big Final. Di fronte però si è trovato il russo (senza bandiera a causa delle note vicende che coinvolgono il suo Paese) Dmitri Loginov, campione del mondo in carica, che ha sfruttato al meglio la pista blu, più performante sul finale, per trionfare per un soffio (un centesimo). Nella Small Final l’altro russo Andrey Sobolev è riuscito a spuntarla nettamente sul coreano Sangkyum Kim, agguantando così la medaglia di bronzo.