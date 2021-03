Roland Fischnaller si è aggiudicato la Coppa del Mondo di PGS con solamente un punto di vantaggio sul russo Sluev. Basta e avanza al fenomeno altoatesino per festeggiare la sua seconda coppetta consecutiva nel gigante. Pochi giorni fa una medaglia d’argento ai Mondiali meravigliosa, con l’oro sfuggito via per un solo centesimo. Oggi la fortuna ha ridato ciò che è mancato, sempre in quel di Rogla:con solamente un punto di vantaggio sul russo Sluev. Basta e avanza al fenomeno altoatesino per festeggiare la sua seconda coppetta consecutiva nel gigante.

Le sue parole riportate dalla FISI: "Trionfare in una coppa di specialità alla mia età è sempre bellissimo, però posso dire che in questa giornata ho pensato esclusivamente ad andare forte perché non sono certamente esperto nel fare i conti. Certamente è stata una stagione strana, ai Mondiali su questa stessa pista di Rogla ho perso la medaglia d’oro per un solo centesimo, oggi ho vinto la Coppa del mondo per un solo punto, direi che la situazione si è riequilibrata. Abbiamo avuto la dimostrazione che il livello fra gli uomini è veramente alto, ci sono almeno venti atleti che vanno fortissimo e possono vincere ad ogni gara, questa vittoria mi dà una grande motivazione in vista della prossima stagione, il secondo trionfo consecutivo in gigante dimostra che i miei materiali sono a posto e anche il mio fisico regge, per cui andiamo avanti puntando a nuovi obiettivi".

