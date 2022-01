Non arriva il terzo podio consecutivo nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo per la Nazionale italiana. In quel di Scuol il migliore degli azzurri, Mirko Felicetti, si assesta ai piedi della top-3 con la sua quarta piazza nel PGS al maschile.

Una buona gara quella dell’atleta tricolore che si è ritrovato però davanti due avversari sulla carta nettamente più forti: in semifinale il russo Dimitrii Loginov, poi vincitore, e nella Small Final il coreano Lee Sangho, attuale leader della classifica di Coppa, con i quali non c’è stata battaglia.

Come detto, successo che è andato a Loginov: il campione del mondo in carica della disciplina si è imposto nella finalissima sul teutonico Stefan Baumeister, agguantando il quinto successo della carriera nel massimo circuito internazionale.

Andando a guardare gli altri componenti della squadra tricolore, eliminato ai quarti di finale proprio dal connazionale Aaron March, fuori invece al primo turno Daniele Bagozza.

Nella gara femminile, vittoria per Sabine Schoeffmann, che si aggiudica la big final su Julie Zogg. Completa il podio Ladina jenny, mentre le azzurre Nadya Ochner e Lucia Dalmasso si sono fermate agli ottavi di finale.

