40 anni compiuti e tanta, tantissima voglia di continuare a stupire e conquistare successi. Si apre la nuova stagione dello snowboard parallelo come si era chiusa la scorsa: con Roland Fischnaller in trionfo. L'altoatesino, detentore della sfera di cristallo, si impone nella prima gara, sbaragliando la concorrenza nel PGS di Cortina d'Ampezzo. Vittoria numero 19 in carriera, la nona nella specialità, addirittura la quarta consecutiva nella Perla delle Dolomiti, di sicuro la pista più amata sulle nevi di casa. Un dominio assoluto quello del nativo di Bressanone che, sin dalle qualificazioni, ha timbrato il cartellino facendo valere lo status di grande favorito. L’impresa è stata molto probabilmente quella nella semifinale, quando ha battuto l’austriaco Benjamin Karl (poi terzo), mentre in una finale tutta italiana non c’è stata storia con un comunque meraviglioso Aaron March che si è accontentato di una strepitosa seconda posizione.