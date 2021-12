Omar Visintin, reduce da una brutta caduta ieri a Montafon, nel corso della gara di Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboard cross, oggi ha aggiornato tutti con un post su Facebook sulle sue condizioni: la rottura di un tendine lo terrà lontano dalle piste per un po’, ma l’azzurro potrebbe tornare in tempo per le Olimpiadi. Così l’azzurro: “Dopo la mia brutta caduta di ieri posso fortunatamente dire di star bene. Me la cavo con un trauma cranico, lussazione del gomito sinistro e rottura di un tendine. Con lo staff medico della FISI valuteremo come proseguire. Sicuramente salterò le prossime gare di Coppa del Mondo, ma sono fiducioso di poter ritornare presto a gareggiare“. Infine un grazie a tutti coloro che ieri lo hanno soccorso: “Vorrei ringraziare moltissimo tutto lo staff tecnico, i miei compagni di squadra e lo staff medico dell’organizzazione qui a Montafon, che si sono presi cura di me ieri! E grazie a tutti voi che mi avete scritto!! Siete stati moltissimi“.

